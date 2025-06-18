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        Kooperatifte üretim yapan kadınlar, hikayelerini anlatıyor

        ORDU'nun Çamaş ilçesindeki 'Hanımeli Kooperatifi'nde, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 13:45 Güncelleme: 18.06.2025 - 13:50
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        Kooperatifte üretim yapan kadınlar, hikayelerini anlatıyor
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        ORDU’nun Çamaş ilçesindeki ‘Hanımeli Kooperatifi’nde, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

        Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde başlatılan çekimlerde kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her durakta ilham verici hikayelere tanıklık etti. 2021 yılında kurulan kooperatifin o günden bu yana kendini geliştirdiğini belirten Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, "Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ilk destekle makinelerimizi almıştık. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na (KOOP-DES) başvuru yapmıştık. Bakanlığımız bu konuda ziyadesiyle bize destekçi. Şu anda etiketimizi dahi kendimiz basar bir haldeyiz, bu makineyi de verilen desteklerle aldık. Bu yolda çok emek verdik. Bizim ana ürünümüz fındıktır ve Ordu’nun geçim kaynağıdır. Kentimizde farklı ürünler ziyan oluyordu, biz bunların önüne geçmek için bahçelerde kendiliğinden yetişen yöresel otlardan tutun da sebze ve meyvelere kadar satın alıyoruz. Kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlarken, biz de bunu katma değerli bir ürün yaparak, Türkiye geneline gönderim sağlıyoruz ve ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Çamaş Hanımeli Kooperatifi, şu anda dijital pazarda en çok satış yapan kooperatiflerin başında geliyor. Biz pazarımızı büyüttüğümüz zaman dışarıdan kadınlarımızdan alacağımız ürünlerin miktarı da artıyor, onlara olan destek de fazlasıyla çoğalmış oluyor. Biz ilk etapta 150 kalem ürüne kadar çıktık ve sonrasında insanların talebine göre üretim yaparak, bu sayıyı 70 kaleme indirdik. Aktif barkotlu bir şekilde yerel marketlerde dahi satışta olan ürünlerimiz var. 8 ortaklı bir kooperatifiz ama dolaylı olarak 100 kadına fayda sağlıyoruz" dedi.

        ‘BAKANLIĞIMIZIN DESTEKLERİ DEVAM EDECEK’

        Çeşitli tanıtım çalışmaları için Çamaş ilçesindeki Hanımeli Kooperatifi’ni ziyaret eden ve burada açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, “Bilindiği üzere 2025 yılı, Birleşmiş Milletler tarafından ‘Kooperatifler Yılı’ olarak kabul edildi. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak kooperatiflerimiz ile ilgili farkındalığı arttırmak ve kooperatifçilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere çeşitli tanıtım çalışmaları yürütüyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Çamaş ilimizdeki kooperatifimizi ziyaret ettik. Bu kooperatifimiz KOOP-DES alan bir kooperatifimiz. Özellikle bu yıl kapsamında biz de bakanlık olarak KOOP-DES’ten aldığımız olumlu geri bildirimleri gördükçe desteklerdeki miktarı arttırdık, yüzde 100’e yakınını destekliyoruz. Yine kooperatiflerde makine ve ekipman, fuar ve sergi desteklerine yönelik de verdiğimiz destek miktarını yüzde 150 oranında arttırdık. Çamaş kooperatifimiz de aldığı destekler ile çok ciddi çalışmalara imza attı. Kadın kooperatifleri, ticari bir işletme olmakla birlikte kadınların bir araya geldiği aynı zamanda kendilerini iyi ve güvende, daha güçlü hissettikleri sosyal bir ortam. Kadınların ekonomide yer alması, kendilerine olan güveninin arttırılması, birbiriyle olan paylaşımlarının geliştirilmesi açısından da önem arz eden bir kooperatif türümüz. O nedenle bizler bakanlık olarak bu kooperatiflerimizi desteklemeye devam edeceğiz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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