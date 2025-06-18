Kooperatifte üretim yapan kadınlar, hikayelerini anlatıyor

ORDU’nun Çamaş ilçesindeki ‘Hanımeli Kooperatifi’nde, Ticaret Bakanlığı'nın 2025 Uluslararası Kooperatifler Yılı kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin önemli bir ayağını oluşturan kadın kooperatiflerinin tanıtımına yönelik belgesel çekimleri gerçekleştirildi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki illerde başlatılan çekimlerde kadın emeğinin, girişimciliğin ve dayanışmanın izini süren ekip, her durakta ilham verici hikayelere tanıklık etti. 2021 yılında kurulan kooperatifin o günden bu yana kendini geliştirdiğini belirten Çamaş Hanımeli Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sebile Gelmez, "Ticaret Bakanlığı’nın verdiği ilk destekle makinelerimizi almıştık. Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı’na (KOOP-DES) başvuru yapmıştık. Bakanlığımız bu konuda ziyadesiyle bize destekçi. Şu anda etiketimizi dahi kendimiz basar bir haldeyiz, bu makineyi de verilen desteklerle aldık. Bu yolda çok emek verdik. Bizim ana ürünümüz fındıktır ve Ordu’nun geçim kaynağıdır. Kentimizde farklı ürünler ziyan oluyordu, biz bunların önüne geçmek için bahçelerde kendiliğinden yetişen yöresel otlardan tutun da sebze ve meyvelere kadar satın alıyoruz. Kadınlar, aile ekonomisine katkı sağlarken, biz de bunu katma değerli bir ürün yaparak, Türkiye geneline gönderim sağlıyoruz ve ekonomiye katkı sunuyoruz. Bu durumdan dolayı çok mutluyuz. Çamaş Hanımeli Kooperatifi, şu anda dijital pazarda en çok satış yapan kooperatiflerin başında geliyor. Biz pazarımızı büyüttüğümüz zaman dışarıdan kadınlarımızdan alacağımız ürünlerin miktarı da artıyor, onlara olan destek de fazlasıyla çoğalmış oluyor. Biz ilk etapta 150 kalem ürüne kadar çıktık ve sonrasında insanların talebine göre üretim yaparak, bu sayıyı 70 kaleme indirdik. Aktif barkotlu bir şekilde yerel marketlerde dahi satışta olan ürünlerimiz var. 8 ortaklı bir kooperatifiz ama dolaylı olarak 100 kadına fayda sağlıyoruz" dedi.