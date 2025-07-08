Şehit Uzman Çavuş Obi, memleketi Ordu'da toprağa verildi

PENÇE-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kani Obi (29), memleketi Ordu'nun Korgan ilçesinde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde metan gazından etkilenerek şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Kani Obi’nin cenazesi, dün Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Şehit Kani Obi için bugün öğlende Korgan’a bağlı Çayırkent Mahallesi'ndeki Erocak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Bekar olan ve babası yıllar önce hayatını kaybeden şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askerlerin omzunda getirildi. Törene; şehidin annesi Fatma Obi, kardeşleri, Ordu Valisi Muammer Erol, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, AK Parti Ordu Milletvekilleri Mahmut Özer, İbrahim Ufuk Kaynak, Mustafa Hamarat, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, askeri ve sivil diğer ilgililer ve şehidin yakınları katıldı. Helallik alınmasından sonra İl Müftüsü İsmail Çiçek, cenaze namazını kıldırdı. Törenin ardından şehit Obi'nin naaşı, aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.