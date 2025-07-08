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        Vosvos Şenliği, renkli görüntülerle sona erdi

        ORDU'nun Mesudiye ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Vosvos Şenliği, renkli görüntülerle sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 15:33 Güncelleme: 08.07.2025 - 15:35
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        Vosvos Şenliği, renkli görüntülerle sona erdi
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        ORDU'nun Mesudiye ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Vosvos Şenliği, renkli görüntülerle sona erdi.

        Vosvos Ordusu Kamp Karavan Doğa Kültür ve Sanat Derneği'nce organize edilen şenlik, derneğin 30'uncu kuruluş yılı kapsamında 1-6 Temmuz tarihleri arasında Çavdar Mahallesi Savah Çimeni Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Vosvos ve karavanları ile Türkiye'nin farklı illerinden gelen yaklaşık 400 katılımcı, şenlik boyunca çeşitli etkinliklere katılıp, doğa ile iç içe zaman geçirdi. Kent merkezindeki vosvos korteji ile başlayan şenliğin son gününe Mesudiye Kaymakamı Hüseyin Ensar Altun ile Belediye Başkanı Cengiz Koçyiğit de katıldı.

        SMA HASTASI ÇOCUKLARA BAĞIŞ

        Şenlikte düzenlenen çekilişten elde edilen 10 bin 500 TL SMA hastası çocuklara bağışlanırken; şenlik kesilen 30'uncu yıl pastasıyla sona erdi. Vosvos Ordusu Kamp Karavan Doğa Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Yurdaer Yorgancı, "30'uncu yılımızı kutladığımız bu organizasyonda katılımcılarla doğa yürüyüşleri yaptık, kamp ateşi etrafında müzik eşliğinde eğlendik. Geleneksel ruhumuzu koruyarak sosyal sorumluluğu da ihmal etmedik" dedi.

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