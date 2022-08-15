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Ordu’da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

AA

Ordu’da traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı

ORDU (AA) - Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu baba hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çaybaşı ilçesi Cemallı Mahallesi'nde Adem Sipahi (40) yönetimindeki 52 HC 826 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu fındık bahçesine devrildi.

Sürücü ve yanında bulunan oğlu İbrahim Sipahi (13), devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri, kepçe yardımıyla devrilen traktörü kaldırarak, sürücü ve oğlunu sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Adem Sipahi’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan İbrahim Sipahi, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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