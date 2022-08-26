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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da konuştu: (2)

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ordu'da konuştu: (2)

ORDU (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 19 yılda Ordu'da 1,95 milyar liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dönmez, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen Enerji Koordinasyon Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, kentte Bakanlığın ilgi alanlarına giren konularla alakalı şirketler ve kuruluşların yetkililerinden yapılan çalışmaların sunumunu aldıklarını, bundan sonra planlanan yatırımları birlikte değerlendirdiklerini belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e de teşekkür eden Dönmez, "Hakikaten Ordu'ya her geldiğimde Ordu'nun çehresinin daha güzelleştiğini, daha farklılaştığını da gözlemlemiş oldum. Ordu, bizim bu coğrafyada üzerine titrediğimiz kentlerimizden birisi. Artık sadece tarım alanıyla değil, tarım dışı farklı alanlarda da kendisini gösteren, yarışan, üreten, çalışan bir kent durumuna geldi. Ondan dolayı da sayın başkan ve ekibini de ayrıca tebrik ediyorum." diye konuştu.

İktidara geldikleri günden bu yana Ordu'ya altyapı anlamında çok ciddi yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Dönmez, şu değerlendirmede bulundu:

"Ordu 2002 yılında sadece 3,7 milyon liralık bir yatırım almışken Bakanlığımızın ilgi alanlarıyla ilgili, 2021'de, yani geçtiğimiz yıl yapılan yatırımın o yıl ki tutarı 244 milyon liraydı. Toplam, bu 19 yıl içerisinde de Ordu ilimize 1,95 milyar liralık enerji ve tabii kaynaklar alanında yatırım gerçekleştirdik. Neredeyse 2 milyar lira demektir. Ordu ilimiz, tabii elektrik tükettiği kadar elektriği de üreten bir kentimiz. Burada 500 megavatlık yaklaşık kurulu gücümüz var. Bunların önemli bir kısmı yenilenebilir kaynaklardan, hidroelektrik santrallerimizden oluşuyor. Yine bu kapsamda inşaatı devam eden 4 hidroelektrik santralimiz, bir tane de biokütle santralimiz mevcut."

Yine hükümetleri zamanında konforlu, çağdaş, temiz yakıt olan doğal gazla Ordu'nun ilk defa 2008 yılında buluştuğunu anlatan Dönmez, o dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'in dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğunu anımsattı.

- Bakan Dönmez, gaz verilmesi planlanan ilçeleri açıkladı

Ordu'nun merkez ilçesi başta olmak üzere Ünye ve Fatsa'nın halihazırda doğal gaz kullanan ilçeler olduğunu aktaran Dönmez, toplamda da 130 bin civarında bir gaz abonesi olduğunu dile getirdi.

Oranları dikkate aldıklarında Ordu'nun neredeyse yarısına yakınına doğal gaz kullanma imkanı sağlanmış olduğuna dikkati çeken Dönmez, şunları kaydetti:

"Yeter mi? Elbette yetmez. Biz de son aylarda ve son yıllarda ilimizden gelen talepleri değerlendirmeye aldık. Akkuş, Aybastı, Çaybaşı, Gölköy, Gülyalı, İkizce, Kabadüz, Korgan, Kumru, Perşembe ve Ulubey ilçelerimize 2022-2025 döneminde inşallah gaz vermeyi planlıyoruz. Burada tabii adını saymadığım ama bugün gelen talepler üzerine şirket yetkilileriyle de yaptığımız değerlendirmede geriye kalan 5 ilçemizle alakalı olarak da etüt ve projelendirme çalışmalarına başlama talimatını verdik. Onları da bütün gayretimiz bu önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde inşallah gaza kavuşturmak olacak. Şirket bizden bir mühlet istedi. Bu çalışmaları bitirip, tamamlayıp bize sunacaklar. İnşallah nasıl diğer ilçelere gazı götürdüysek bu kalan ilçelere de gazımızı götüreceğiz ve vatandaşımızla buluşturacağız."

Toplantıya, Vali Vekili Bayram Gale, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Metin Gündoğdu ve Ergün Taşcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ilçe belediye başkanları ve Bakanlığa bağlı ilgili kurumların temsilcileri ile diğer ilgililer katıldı.

(Bitti)


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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