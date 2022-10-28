Ordu'da fındık bahçesine yuvarlanan otomobildeki 2 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ORDU (AA) - Ordu'nun Çamaş ilçesindeki trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İlçenin Giden Mahallesi Hacımahmut mevkisinde, Yaşar Mert idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak fındık bahçesine yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Nezaket Mert, Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.