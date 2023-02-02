Ordulu Mehmet dede 114 yaşında hayatını kaybetti

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ORDU (AA) - Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan 12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin, 114 yaşında hayatını kaybetti.

Bir süre önce İstanbul'da yakınlarının yanında yaşamaya başlayan Metin, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Metin, yapılan müdahalelere rağmen dün vefat etti.

Mehmet Niyazi Metin'in cenazesi, ailesi tarafından Mesudiye ilçesine bağlı Birebir Mahallesi'ne getirildi.

12 çocuk, 44 torun sahibi Metin, mahalle camisinde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Mehmet Niyazi Metin'e geçen yıl 113'üncü yaşında, Mesudiye Belediye Bakanı İsa Gül'ün de katılımıyla evinde sürpriz doğum günü yapılmıştı.









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