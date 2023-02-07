Ordu'da hasta kadın kepçeyle ambulansa taşındı

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ORDU (AA) - Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde hastalanan kadın, kar nedeniyle yolu kapanan evinden belediye ekiplerince alınarak ambulansa ulaştırıldı.

İlçeye bağlı Köklük Mahallesi'nde mide rahatsızlığı yaşayan Hamide Aydoğdu'nun (63) yakınları, yetkililerden yardım istedi.



Bunun üzerine Büyükşehir ve Çaybaşı belediyeleri ekipleri, karın bir metreyi aştığı bölgede kapanan yolu açarak Aydoğdu'ya ulaştı.

Aydoğdu, kepçeyle yaklaşık 250 metre uzaklıkta bekletilen ambulansa taşındı.

Sağlık ekiplerince Ünye ilçesindeki özel hastaneye götürülen Aydoğdu'nun tedavisi sürüyor.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, devam eden kar yağışı nedeniyle önceliklerinin hastalar olduğunu belirterek, "Lütfen acil bir durum olmadığı sürece evlerinizden çıkmayınız. Büyükşehir ve ilçe belediyemiz karla mücadele ekiplerince çalışmalarımız 7/24 özveriyle yürütülüyor." ifadelerini kullandı.





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