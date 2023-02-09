İkizce'de hasta kadın belediye ekiplerince evine ulaştırıldı

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ORDU (AA) - Ordu'nun İkizce ilçesinde, hastaneden evine dönmek isteyen kadını kar nedeniyle yolu kapanan ikametine belediye ekipleri ulaştırdı.

Solunum yetmezliği nedeniyle Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 70 yaşındaki Ayşe Sekmen'in oğlu Selahattin Sekmen, İkizce Belediyesi'ni arayarak, kardan dolayı ulaşımda zorluk yaşadıklarını bildirdi.

İş makineleri yardımıyla yolu açan ekipler, anne ile oğlunu hastaneden alarak Seğmenli Mahallesi'ndeki evlerine yakın bölgeye ulaştırdı.

Ekiplere teşekkür eden Selahattin Sekmen, annesini yoldan eve kadar kucağında taşıdı.

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