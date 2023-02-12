Depremlerde hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi Ordu'da defnedildi

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ORDU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerde yaşamını yitiren 3 kişinin cenazeleri Ordu'da toprağa verildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde vefat eden özel hareket polisi Ersin Baykuş'un (34) cenazesi, yakınları tarafından alınarak Ordu'nun Çamaş ilçesine getirildi.

Bekar olduğu öğrenilen Baykuş için Çamaş Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesinin yanı sıra Çamaş Kaymakamı Enes Özkan, Çamaş Belediye Başkanı Mahmut Ayparçası, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş ile meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Baykuş'un cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki aile kabristanlığına defnedildi.

Adıyaman'da kaldığı otelin çökmesi sonucu yaşamını yitiren tur rehberi Tamer Özdoğru (53) Altınordu ilçesine bağlı Şenköy Mahallesi'nde, Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden market işletmecisi Sevgi Yavuz Aydın (52) ise Ünye ilçesine bağlı Yeşilkent Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.



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