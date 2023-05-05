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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:

AA

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da konuştu:

ORDU (AA) - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin sanayi alanında üretim kapasitesini artırmasının birilerini tedirgin ettiğini belirterek, "İşte o tedirginlik nedeniyle, İngiliz The Economist gazetesi başlık atıyor, 'Erdoğan gitmelidir' diye. Niye, İngiliz The Economist gazetesi mi belirleyecek Türkiye'de milletin iradesinin ne olduğunu, onlar mı yönlendirecekler, hayır. Sizler, millet iradesi sandıkta tecelli edecek." dedi.

Ordu'dan AK Parti milletvekili adayı olan Özer, Ulubey ilçesinde bir araya geldiği vatandaşlara, son 20 yılda yapılan hizmetleri anlattı, böyle bir ekibin parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Cumhuriyetin birinci yüzyılının tüm alanlardaki tüm eksikliklerinin, son 20 yılda giderildiğini ifade eden Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada, altyapıda, enerjide, kültür alanında şahidiz. Türkiye çok daha demokratik bir ülke olma yolunda çok önemli kazanımlar elde etti. Geçmişin antidemokratik uygulamalarının failleri bugün Türkiye'ye söz söyleyecek halde değiller. Dünün başörtüsü yasaklarının, katsayı uygulamalarının ve diğer alanlardaki tüm antidemokratik uygulamaların kaldırıldığı bir dönem oldu, bu dönem. Ve Türkiye ilk kez üreten, üretimiyle dünyada söz sahibi olan ve en önemlisi her zaman mazlumların, ezilen insanların yanında olan, onların derdine derman olmak için her türlü imkanı seferber eden sıradan bir ülke değil, onurlu bir ülke oldu."

Özer, bugün tüm dünyanın gözlerini Türkiye'ye çevirdiğine ve bunun tesadüf olmadığına dikkati çekerek, "Savunma sanayinde özellikle son zamanlarda yapılanlar bir şekilde gizli eller tarafından tartışma konusu olmaya başladı. 20 yıl önce savunma sanayindeki yerli üretim kapasitesi sadece yüzde 20 ve kapasite olarak da çok düşüktü. Çok az sayıda ürün üretiliyordu. Çok az sayıda üretilen ürünün sadece yüzde 20'si bizim yerli imalatımızdı. Bugün kapasite 10-20 kat artmasına rağmen, yerli üretim miktarı da arttı, yüzde 80'e çıktı. Elbette bu birilerini tedirgin ediyor." diye konuştu.

Eğitimde tüm sorunların çözülmüş olmasının da birilerini tedirgin ettiğini aktaran Özer, şu değerlendirmede bulundu:

"Çünkü Türkiye artık insan kaynağını çok nitelikli şekilde yetiştirebilir ülke oldu. Vatandaşın sağlık hizmetini alması birilerini tedirgin ediyor. Türkiye'nin sanayi alanında üretim kapasitesini artırması birilerini tedirgin ediyor. İşte o tedirginlik nedeniyle, İngiliz The Economist gazetesi başlık atıyor, 'Erdoğan gitmelidir' diye. Niye, İngiliz The Economist gazetesi mi belirleyecek Türkiye'de milletin iradesinin ne olduğunu, onlar mı yönlendirecekler, hayır. Sizler, millet iradesi sandıkta tecelli edecek. Ulubeyli kardeşlerim, The Economist'in başlığına, tüm uluslararası odakların her türlü hokkabazlıklarına rağmen, 20 yıldan beri tüm cephelerde millet için hizmet eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yalnız bırakmayacak. Ordu'da da dün gördük, yalnız bırakmadı."

- "Derdimiz millete hizmet etmektir"

Bakan Özer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkıyla kurduğu güçlü iletişim bağını kopartmaya çalışanlar olduğunu belirterek, "Sizler buna izin verecek misiniz? Uluslararası odakların dilek ve temennilerinin boşa çıkacağını 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz." dedi.

Dertlerinin millete hizmet etmek, ülkenin çok daha güçlü hale gelmesi olduğunu ifade eden Özer, "Bizim derdimiz, bu ülkenin hiçbir uluslararası ihanet projesinin bir parçası olmadan bölgesinde güçlü bir ülke olarak dikilmesini ve bunun sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı vermektir." dedi.

Özer, durmadan çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Sizlere güveniyorum. 'Doğru adam, doğru zaman' sloganıyla çıkılan bu kutlu yürüyüşün liderini hiçbir zaman yalnız bırakmayacaksınız." diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra AK Parti Ulubey İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Teşkilat üyelerinin, Özer'in doğum gününü de kutladığı ziyarette pasta kesildi.

İlçedeki yatırımları inceleyerek yetkililerden bilgi alan Özer, çalışmaların takipçisi olacaklarını, Ulubey'in Ordu'nun kalbi olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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