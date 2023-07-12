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        Ordu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam bahçede ölü bulundu

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        Giriş: 12.07.2023 - 12:24
        Ordu'da kendisinden haber alınamayan yaşlı adam bahçede ölü bulundu

        ORDU (AA) - Ordu'nun Kabataş ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam, bahçede ölü bulundu.

        Ardıç Mahallesi'nde dün sabah ayrıldığı evine akşam saatlerinde dönmeyen Yusuf Bozkurt'a (79) telefonla ulaşamayan yakınları, bölgede arama çalışması yaptı.

        Bozkurt'u, kendilerine ait fındık bahçesinde yerde yatar vaziyette bulan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bozkurt'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Bozkurt'un cesedi, savcılık incelemesinin ardından kaldırıldığı Aybastı Devlet Hastanesi morgundan Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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