Kabadüz Belediye Başkanı Kaya, sağanaktan etkilenen noktaladı inceledi

ORDU (AA) - Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, ilçede sağanak nedeniyle hasar gören noktalarda incelemelerde bulundu.

Kaya, Ordu'da 8 Temmuz'da başlayan ve aralıklarla etkisini gösteren sağanaktan etkilenen Dişkaya ve Harami mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinlerine "Geçmiş olsun." dileklerini ileten Kaya, ilçedeki hasarın büyük olduğunu, birçok vatandaşın arazilerinde büyük ölçüde hasar oluştuğunu söyledi.

Bazı vatandaşların da evlerini su bastığını ifade eden Kaya, "Özellikle pazartesi günü ilçemizde tarihinde görülmemiş sel oldu. Bu kadar uzun süren bir yağışı kimse hatırlamıyor. Metrekareye 180 kilogram yağmur düştüğünü öğrendik. Yağışlar ilçemiz genelini çok ağır etkiledi. Günler geçtikçe felaketin boyutunu daha net anlaşılıyor." dedi.

Kaya, birçok vatandaşın tarım arazilerinde heyelanlar olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Mahalle yollarımızın büyük bölümü kapandı. Ordu Büyükşehir Belediyemiz, OSKİ, Karayolları ve belediye olarak çok ciddi bir çalışma yürüterek yaraları sarmaya devam ediyoruz. Ekiplerimiz gecesini gündüzüne katarak kapalı olan yollarımızı temizliyor. Ulaşımı sağladığımız yollarımızda hasar gören menfezlerde hafriyat temizliği yapacağız. Bunun yanında AFAD ile Tarım ve Orman İl müdürlükleri vatandaşlarımızın arazilerinde ve evlerinde hasar tespiti yapıyorlar. İnşallah bu felaketin üstünden geleceğiz."