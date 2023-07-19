Ordu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gülyalı ilçesi Turnasuyu mevkisindeki polis uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada 83 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, araçtaki O.A, F.Y. ve S.P'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.