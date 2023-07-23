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        Ordu'daki yağlı güreş festivali tamamlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 19:32
        Ordu'daki yağlı güreş festivali tamamlandı

        ORDU (AA) - 915'inci Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin başpehlivanlığını İsmail Balaban kazandı.

        Ordu Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Aybastı Belediyesi tarafından menderesleri ile ünlü 1700 rakımlı Perşembe Yaylası'nda düzenlenen festivalin son gününde finalde İsmail Balaban ile Orhan Okulu karşılaştı.

        Finalde, rakibi Orhan Okulu'yu mağlup eden İsmail Balaban, başpehlivanlığın sahibi oldu.

        Balaban, final maçının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, birbirinden değerli pehlivanların yarıştığı organizasyonda elde ettiği birincilikten dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

        Perşembe Yaylası'nda şampiyon olarak 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri finaline çıkmasının tesadüf olmadığını gösterdiğini aktaran Balaban, bu festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

        Vatandaşların ilgi gösterdiği final sonrası, dereceye giren güreşçilere ödülleri verildi.

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