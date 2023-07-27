Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
ORDU (AA) - Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine jandarma ekipleri İkizce ilçesinde yaşayan H.D'nin evine operasyon düzenledi.
Operasyonda H.D'nin evinde yapılan aramada, 518 kök kenevir, 310 gram kubar esrar, tarihi olduğu değerlendirilen 3 sikke, 2 obje ve dedektör ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.