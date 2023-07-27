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        Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 18:09
        Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        ORDU (AA) - Ordu'da tarihi eser ve uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, bir ihbar üzerine jandarma ekipleri İkizce ilçesinde yaşayan H.D'nin evine operasyon düzenledi.

        Operasyonda H.D'nin evinde yapılan aramada, 518 kök kenevir, 310 gram kubar esrar, tarihi olduğu değerlendirilen 3 sikke, 2 obje ve dedektör ele geçirildi.

        Olayla ilgili yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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