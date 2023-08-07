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        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü

        Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2023 - 23:45
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        Ordu'daki arazi kavgasında 1 kişi öldü
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Musakırık Mahallesi'nde, Şenel B. ile Mustafa K. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel B. yanında getirdiği tabanca ile Mustafa K'ye ateş açtı.

        Kurşunların isabet ettiği Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybetti.

        Kaçan Şenel B, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

        Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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