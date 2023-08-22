Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ordu Valisi Erol'u ziyaret etti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

ORDU (AA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Valiler Kararnamesi ile Ordu Valiliğine atanan Muammer Erol'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının kentte tesis ve yatırımlarını incelemek ve ihtiyaçları yerinde görmek amacıyla Ordu'ya gelen Duran'ın, Vali Muammer Erol'a ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, beraberinde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Ayşegül Yıldırım Kara ile birlikte Ordu Valiliğine gelen Duran'ın Ordu Valiliği görevine başlayan Erol'a hayırlı olsun ve başarı dileğinde bulunduğu bildirildi.

Bakan Yardımcısı Duran'ın Ordu'da gerçekleştireceği çalışma ziyareti hakkında Vali Muammer Erol’a bilgi verdiği de aktarılan açıklamada, Duran'ın Ulubey ilçesinde yapımı tamamlanan Çocuk Destek Merkezi’nde incelemede bulunacağı, Ünye ilçesinde Sabancı Çocuk Evleri Sitesini ve Ünye Çınarsuyu Çocuk Kampı'nı ziyaret edeceği ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcısı Duran'ın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Ordu’da hizmet kalitesini artırmak için yapılmakta olan ve yapılması planlanan hizmetler ile yatırımlar konusunda kurum yöneticileriyle toplantı yapacağını dile getirdiği belirtildi.

Öte yandan Duran, ziyaretleri kapsamında İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy'u da makamında ziyaret etti.