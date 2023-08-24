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        Ordu'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın fındık bahçesinde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 12:12 Güncelleme: 24.08.2023 - 12:19
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        Ordu'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın fındık bahçesinde bulundu
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        ORDU (AA) - Ordu'nun Gölköy ilçesinde kaybolan yaşlı kadına, fındık bahçesinde sağ olarak ulaşıldı.

        Aydoğan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan Alzaymır hastası Cemile Sarıca'nın (86) yakınları, durumu yetkililere bildirdi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iz takip köpeğinin de katılımıyla yürüttüğü çalışmada, Sarıca'yı sabah saatlerinde evinin yaklaşık 2 kilometre uzağındaki fındık bahçesinde buldu.

        Jandarma personelinin sırtında yola kadar taşıdığı Sarıca, kontrol amacıyla Gölköy Devlet Hastanesine götürüldü.

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