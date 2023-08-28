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        TMO Ordu'da fındık alımına başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 28.08.2023 - 12:46
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        TMO Ordu'da fındık alımına başladı
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        ORDU (AA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Ordu'da fındık alımına başladı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından hazırlıklarını tamamlayan TMO, Ordu'nun Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'nde depo kiraladı.

        TMO, önceden "www.tmo.gov.tr" adresi üzerinden randevu verdiği üreticilerden, Giresun kalite fındığın kilogramını 84, levant kalitenin 82,5, sivri fındığın kilogramını ise 80 liradan alıyor.

        Bahçelerin hasadını tamamlayarak fındığını patoza veren ve ardından kurutan üreticilerin TMO'ya ilgisinin ilk gün fazla olduğu gözlendi.

        Ordu Valisi Muammer Erol ile MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, TMO'nun fındık alım deposunu ziyaret ederek çalışmaları yakından izledi.

        Vali Erol, gazetecilere, Ordu'da bugün itibarıyla 3 noktada fındık alımı yapıldığını belirterek, "Görüldüğü kadarıyla alımlardaki fiyatlarla ilgili bir memnuniyet var." dedi.

        Erol, tüm üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

        Milletvekili Şanlıtürk ise devletin fındık üreticisinin yanında olduğunu ifade etti.

        TMO'ya getirilen ilk fındığın randımanının 55 olduğunu kaydeden Şanlıtürk, "TMO'nun fındık alımına başlamasıyla getirilen ürünlerin bir standardı oluştu. Üreticilerimiz daha dikkat ederek fındığını TMO'ya getiriyor." diye konuştu.

        Şanlıtürk, fındık fiyatının ilerleyen aylarda artabileceğine işaret ederek, üreticilere ürünlerini pazara erken indirmemelerini tavsiye etti.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan da fındığın bu sezon yağmur görmeden hasat edildiğini ve kurutulduğunu ifade ederek, TMO'ya getirilen ürünlerin geri gönderilmesi gibi bir olasılık bulunmadığını söyledi.

        Soydan, TMO'nun üreticiyi yalnız bırakmadığını vurgulayarak bunun için emeği geçenlere teşekkür etti.

        Altınordu ilçesine bağlı Yaraşlı Mahallesi'nden fındığını TMO'ya getiren üretici Zeki Sezer ise daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sezon da tercihinin TMO'dan yana olduğunu belirterek, ofisin alımlarından memnun olduğunu dile getirdi.

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