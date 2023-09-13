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        Ordu'da Dünya Demokrasi Forumu yarın başlayacak

        Ordu'nun Mesudiye ilçesinde 14-16 Eylül'de düzenlenecek Dünya Demokrasi Forumu'nda 39 konuşmacı sunum yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2023 - 14:37 Güncelleme: 13.09.2023 - 14:37
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        Ordu'da Dünya Demokrasi Forumu yarın başlayacak
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        Mesudiye Gelişme Vakfı'ndan (MEGEV) yapılan yazılı açıklamada, Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlamak için küçük bir Karadeniz ilçesi olan Mesudiye'de uluslararası bir sempozyum düzenleneceği belirtildi.

        Mesudiye Kurultayı'nı 33 senedir aralıksız sürdüren ilçede, 2010 yılında kurultayda aldıkları kararla Cumhuriyetin 100'üncü yıl dönümünde Dünya Demokrasi Forumu (DDF’2023) yapılacağı aktarılan açıklamada, forumun Türkçe ve İngilizce gerçekleştirileceği, dinleyicilerin anında çeviriyle tartışmaları izleyeceği ve programın tamamlanmasından sonra konuşmaların bir kitap halinde yayınlanacağı kaydedildi.

        Forumun Yürütme Kurulu Başkanı ve MEGEV Başkanı Prof. Dr. Aziz Ekşi, 2002 yılında kurulan ve gönüllü bir organizasyon olan vakfın, Dünya Demokrasi Forumu'nu 14-16 Eylül arasında Mesudiye Yılmaz Korkmaz Kültür Merkezi'nde gerçekleştireceğini kaydetti.

        Toplantıda demokrasi kavramının tartışılacağını ve dünyadaki örneklerden derslerin çıkarılacağını vurgulayan Ekşi, "Forumda dünyanın demokrasi haritası, demokrasinin güncel sorunları, iklim değişikliği ve demokrasi, iş dünyası ve demokrasi, demokrasi ve yerel yaşam, demokrasi ve sivil toplum gibi konular tartışılacak. Çoğu bilim insanı olmak üzere 31'i Türkiye'den, 8'i yurtdışından toplam 39 konuşmacı görüşlerini açıklayacaklar." ifadelerini kullandı.

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