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        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor

        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da trafik kazasında yaralanan, bacağı 33 yıl önce ampüte edilen marangoz Ali Ohtamış, yarım asrı geride bıraktığı mesleğini "Yılın Ahisi" ödülüyle taçlandırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 11:06 Güncelleme: 05.10.2023 - 11:06
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        Ordu'da "Yılın Ahisi" marangoz, engeline rağmen mesleğini sürdürüyor
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        HAYATİ AKÇAY - Ordu'da trafik kazasında yaralanan, bacağı 33 yıl önce ampüte edilen marangoz Ali Ohtamış, yarım asrı geride bıraktığı mesleğini "Yılın Ahisi" ödülüyle taçlandırdı.

        Gürgentepe ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Ohtamış, 10 yaşında bir marangoz atölyesinde çırak olarak çalışmaya başladı.

        Meslekte kendini geliştirerek ustalaşan Ohtamış, kendi imkanlarıyla atölye kurdu.

        Ohtamış, 1980 yılında hareket halindeyken düştüğü kamyonetin bacağının üzerinden geçmesi sonucu yaralandı.

        Tedavisinin ardından ağrılarının devam etmesi üzerine 1990'da sağ bacağı dizden aşağı ampüte edilen Ohtamış, mesleğinden kopmadı.

        33 yıldır koltuk değneğiyle geldiği atölyesinde ahşap ürünler üreten Ohtamış, Ordu'da bu yılın ahisi seçildi.

        63 yaşındaki Ohtamış, AA muhabirine, mesleğinde yaklaşık 50 yılı geride bıraktığını söyledi.

        Geçirdiği trafik kazasında sağ bacağından ağır yaralandığını, kazadan 10 yıl sonra ağrılara daha fazla dayanamadığı için bacağının ampüte edildiğini belirten Ohtamış, o zamandan sonra da çalıştığını, koltuk değneği yardımıyla geldiği iş yerinde müşterilerine hizmet verdiğini anlattı.

        Ohtamış, atölyesinde 2 işçisi olduğunu ifade ederek, "Mesleğimi yapmaktan çok mutluyum. Tabii ki çalışırken zorlanıyorsun. Ama çalışmadan da yapamıyorum." dedi.

        İş yerinin müşterilerine sürekli açık olacağını kaydeden Ohtamış, sağlığı el verdiği müddetçe mesleğini sürdürmekte kararlı olduğunu vurguladı.

        - Arı kovanı, oturma grupları ve kapı imal ediyor

        Ali Ohtamış, atölyesinde arı kovanı, oturma grupları ve ahşap kapı imal ettiklerini, sipariş aldıkları ürünleri zamanında müşterilerine teslim ettiklerini anlattı.

        Kentte "Yılın Ahisi" seçilmekten duyduğu gurur ve mutluluğu dile getiren Ohtamış, "Ordu Valimiz tarafından bana plaket verildi. Bunlar çok güzel şeyler. Bana bunu layık gören herkese teşekkür ediyorum. Beni çok mutlu ettiler." diye konuştu.

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