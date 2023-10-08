Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi

        Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu zeytinyağlı karalahana sarması" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 15:34 Güncelleme: 08.10.2023 - 15:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu zeytinyağlı karalahana sarması tescillendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun vazgeçilmez lezzetlerinden "Ordu zeytinyağlı karalahana sarması" coğrafi işaretli ürün olarak tescillendi.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kente özgü ürünlerin marka değerinin ve tanınırlığının artırılması amacıyla çalışmaların sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Ordu zeytinyağlı karalahana sarmasının, belediyenin girişimleri ile coğrafi işaret aldığı aktarılarak, böylece il genelindeki coğrafi işaret alınan ürün sayısının 17'ye yükseldiği kaydedildi.

        Açıklamada, Ordu zeytinyağlı karalahana sarmasının yapımına ilişkin de bilgilendirmede bulunuldu.

        Öte yandan kentte daha önce Kabataş helvası, Perşembe ceviz helvası, Ordu yayla pancarı turşusu, Akkuş şeker fasulyesi, Gürgentepe çoban fasulyesi, Ordu kivisi, Ordu tostu, Yalıköy köftesi, Ordu taflan turşusu, Ordu Sakarca mıhlaması, Ordu melocan kavurması, Ordu galdirik kavurması, Mesudiye kuru ekmeği, Ordu pidesi, Ordu fındıklı burma tatlısı ve Ordu içli tavanın tescillendiği de aktarıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Savaş alarmı: İsrail'in saldırıları sürüyor
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        Gazze'deki yıkım görüntülendi!
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İsrail'in sınır kenti çatışmaların ardından görüntülendi
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Saldırı anı canlı yayına böyle yansıdı!
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Dünyanın gözü İsrail-Gazze sınırında
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Afganistan'da peş peşe depremler: Çok sayıda kişi öldü!
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Saldırıyı kuzeyden bekliyordu...
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Hepsi 5 dakika: Otomobil, gösterge, kasa
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Fenerbahçe, Kasımpaşa ile karşılaşacak
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Genç kadın ile annesine kurşun yağdırdı!
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Yapay zekâ insan hayatını değiştiriyor
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        Penaltı, kırmızı kart, ofsayt...
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        'Filmdeki acılı sahne kaderim oldu'
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        "Türkiye'ye böylesi gelmedi"
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Servetini yüzde 4 bin artırdı
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Her yıl binlerce çocuğu öldürüyor! Çocuklara grip aşısı önerisi!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Ankara'daki yangın sonrası bir acı haber daha!
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hayalet köyden sanat köyüne
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ordu'da "cami kapısının değiştirilmesi" tartışmasında 6 kişiye idari para c...
        Ordu'da "cami kapısının değiştirilmesi" tartışmasında 6 kişiye idari para c...
        Cami kapısı için yaşanan fikir ayrılığında 6 kişiye, 'Emre itaatsizlik' cez...
        Cami kapısı için yaşanan fikir ayrılığında 6 kişiye, 'Emre itaatsizlik' cez...
        Kaçak kazı operasyonunda 12 şüpheli suçüstü yakalandı
        Kaçak kazı operasyonunda 12 şüpheli suçüstü yakalandı
        5 gündür kayıptı, parçalanmış cesedi bulundu
        5 gündür kayıptı, parçalanmış cesedi bulundu
        Ordu Kurul Kalesi'nde 13 yıllık çalışmada alanın yüzde 64'ü kazıldı
        Ordu Kurul Kalesi'nde 13 yıllık çalışmada alanın yüzde 64'ü kazıldı
        Ordu'da kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da kaçak kazı yapan 12 kişi gözaltına alındı