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        Ordu'da oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 14:04 Güncelleme: 14.10.2023 - 14:04
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        Ordu'da oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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        Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

        Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince yakalanan B.Y. ile İ.B'nin işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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