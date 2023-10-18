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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki gün önce, otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2023 - 14:01 Güncelleme: 18.10.2023 - 14:01
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        Ordu'da otomobil ile tırın çarpıştığı kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
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        Ordu'nun Akkuş ilçesinde iki gün önce, otomobil ile tırın çarpıştığı kazada yaralananlardan birinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e yükseldi.

        İlçede 17 Ekim'de Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde meydana gelen kazada yaralanan İsmail Kocakoç, tedavi gördüğü Ünye Devlet Hastanesi'ndeki yaşam mücadelesini kaybetti.

        Diğer yaralı Halime Tonkal'ın tedavisi Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

        - Kaza

        Necmi Şeker yönetimindeki 55 KC 083 plakalı tır, Yukarıdüğencili Mahallesi mevkisinde Samet Kocakoç idaresindeki 52 AED 730 plakalı otomobille çarpışmış, 4 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Hayatını kaybeden otomobil sürücüsü Samet, babası Mustafa, annesi Güllü Kocakoç ile yeğeni Abdurrahman Tonkal'ın cenazeleri dün toprağa verilmiş, gözaltına alınan tır sürücüsü Necmi Şeker tutuklanmıştı.

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