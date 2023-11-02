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        Ordu'da tescilli kivinin hasadına başlandı

        Ordu'da, Karadenizli üreticilerin fındıktan sonra önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2023 - 13:20 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:33
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        Ordu'da tescilli kivinin hasadına başlandı
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        Ordu'da, Karadenizli üreticilerin fındıktan sonra önemli geçim kaynakları arasında yer alan kivinin hasadına başlandı.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2019'da coğrafi işaret olarak da tescillenen Ordu kivisinin yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından üreticiler bahçelere girdi.

        Üreticiler, hasat edilen ürünü daha sonra Ordu Kivi Üreticileri Birliğince belirlenen fiyatlardan satışa sunacak.

        Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, AA muhabirine, bugün başlayan kivi hasadının üreticilere hayırlı olmasını diledi.

        Kivinin kentte fındıktan sonra üreticilere en çok gelir sağlayan ürünlerin başında geldiğini vurgulayan Soydan, Ordu'da yaklaşık 4 bin dekarda ortalama 11 bin ton kivi üretildiğini aktardı.

        Hava şartları dolayısıyla bu sezon kivi rekoltesinin düştüğüne işaret eden Soydan, il genelinde yaklaşık 6 bin ton rekolte beklediklerini dile getirdi.

        Soydan, kivinin Ordu'nun yanı sıra bölge ekonomisine de önemli katkı sağladığının altını çizerek, "Üreticilerimiz henüz dalındayken satışa sunduğu üründen ciddi anlamda kazanç sağlıyor. Bu yıl üreticiler birinci sınıf kivinin kilogramını 20 liradan satışa sunacak." dedi.

        Ordu kivisinin tescilli ürün olduğunu anımsatan Soydan, "Ordu kivisi gerek aroması, gerekse de depo ömrünün uzun olması nedeniyle oldukça fazla tercih ediliyor. İlimiz, Türkiye'de kivi üretiminde Yalova'dan sonra ikinci sırada yer alıyor." diye konuştu.

        Öte yandan Vali Muammer Erol da Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi'nde 17 dekarda yaklaşık 25 ton kivi üreten Mustafa Kütük'ün bahçesinde kivi hasadına katıldı.

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