Arı sütü Ordulu kadına gelir kapısı oldu

HAYATİ AKÇAY - Ordulu ev hanımı Elif Bozkurt, arıcı eşi ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle yaklaşık 4 yıldır ürettiği arı sütünü satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Altınordu ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Bozkurt, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün 2018'de yürüttüğü "Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Üretimi Projesi" kapsamında eğitim aldı.

Başarıyla tamamladığı eğitimin sonunda sertifika verilen Bozkurt, Gürgentepe ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde arı sütü üretimine başladı.

Eşi Gültekin Bozkurt'un da 200 kovanla arıcılık yaptığı kadın, Büyükşehir Belediyesinden aldığı ekipman desteğiyle yıllık ortalama 10 kilogram arı sütü üretiyor.

Arı sütünü çoğunlukla arıcı birliklerine satan, 36 yaşındaki Elif Bozkurt, AA muhabirine, eşinin yaklaşık 30 yıldır arıcılık yaptığını, kendisinin de bu işe hayli meraklı olduğunu söyledi.

Proje kapsamında uzmanlardan teorik ve uygulamalı eğitim aldığını anlatan Bozkurt, kursun ardından üretime başladığını ve yaklaşık 4 yıldır bu işi yaptığını belirtti.

Bozkurt, en büyük destekçisinin eşi olduğunu ifade etti.

- "Arı sütüne talep oldukça fazla"

Arı sütünün faydalarını bilenlerin her geçen yıl arttığına işaret eden Bozkurt, "Ürettiğimiz arı sütüne talep oldukça fazla. Ordu'dan olduğu gibi il dışı ve yurt dışından da ilgi çok. Arı sütünün kilogramını 20 bin liradan satışa sunuyoruz. Buradan kazandığım parayla çocuklarımın eğitimine ciddi katkı sundum." dedi.

Bozkurt, bu işle ilgilenen ev hanımlarına tavsiyelerde bulunarak, "Eğitimini mutlaka almaları gerekiyor. Sonra arılı kovan ve ekipman tedarik etmeleri lazım. Ardından arı sütü üretimine başlayabilirler. Bu işin kolay yanları olduğu gibi zor yanları da var. İmkanı olan ev hanımlarına tavsiye ediyorum. Getirisi oldukça yüksek." diye konuştu.

Gültekin Bozkurt ise eşinin ilk yılında yarım kilogram arı sütü ürettiğini, bugün itibarıyla 10 kilograma kadar çıkarmayı başardığını aktardı.

Eşine bu süreçte hep destek verdiğini dile getiren Bozkurt, "Arı sütünün bal üretimine göre daha kazançlı olduğunu fark ettik. Özellikle bağışıklığı güçlendirme özelliğinin bilinmesiyle rağbet çok arttı. Ürettiğimiz tüm arı sütünü pazarlayabiliyoruz, pazar sorunumuz yok." ifadesini kullandı.

- "Birçok kadına rol model oldu"

Proje koordinatörü ve yüksek ziraat mühendisi Ümit Karataş da bölgede arı sütü üretimini artırarak kadınlara iş sahası açmanın hedeflendiği projenin başarıya ulaştığını vurguladı.

Proje kapsamında 24 ev hanımının bir ay eğitim aldığını belirten Karataş, şunları kaydetti:

"Kursu başarıyla tamamlayan kadınlardan biri de Elif Hanım oldu. Kursa geldiğinde kendisine güvenmiyor ve bu işi yapabileceğine inanmıyordu ama öğrenmek, evine ve çocuklarının eğitimine katkı sağlamak istediğini söylemişti. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Elif Hanım birçok kadına rol model oldu. İnanıyorum ki başarısı artarak devam edecek, ürettiği arı sütü 40-50 kilograma kadar çıkacaktır."