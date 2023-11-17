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        Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı

        Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yağışın ardından beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 12:05 Güncelleme: 17.11.2023 - 12:14
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        Karadeniz'in yüksek kesimlerine kar yağdı
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        Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası, yağışın ardından beyaza büründü.

        Kent merkezinde gece saatlerinde aralıklarla sağanak, yüksek rakımdaki bazı ilçelerde ise kar etkili oldu.

        Kabadüz ilçesine bağlı Çambaşı Yaylası ile çevre yayla ve obalarda yağan kar, güzel manzaralar oluşturdu.

        Çambaşı Yaylası'ndaki Çambaşı Kış Sporları ve Kayak Merkezi de yağış sonrası beyaz örtüyle kaplandı.

        Karla birlikte bazı vatandaşlar, bu anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

        - Rize

        Rize'nin yüksek kesimlerine de kar düştü.

        Hava sıcaklığının dün geceden itibaren düşmesi sonucu Ayder Yaylası, Ovit Dağı Geçidi, Kaçkar Dağları ile çevresindeki yaylalarda kar etkili oldu.

        Kaçkar Dağları Milli Parkı içerisindeki Ayder Yaylası'nda 5, Ovit Dağı Geçidi'nde ise 10 santimetrenin üzerinde kar yağdı.

        Kara yolları ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için yol temizleme çalışması gerçekleştiriyor.

        Güneysu ilçesinin Handüzü Yaylası'nda da kar aralıklarla devam ediyor.

        Öte yandan yağışla birlikte besiciler, hayvanlarını yüksek kesimlerden köylere indirmeye başladı.

        Sürüsünü, Ovit Yaylası'ndan Sivrikaya köyüne getiren besici Fikri Güney, AA muhabirine, karın dün geceden itibaren etkili olmaya başladığını söyledi.

        Güney, otların kapanması nedeniyle sürülerini köye indirmeye başladıklarını söyledi.

        - Bayburt

        Bayburt'ta yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

        Soğuk hava ve yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

        Aralıklarla etkili olan karın ardından, Aydıntepe ilçesine bağlı 2 bin 400 rakımlı Soğanlı Dağı'nın zirvesindeki Dumlu, Kavlatan ve Günbuldu köyleri ile yaylalar beyaza büründü.

        - Artvin

        Artvin'de de yüksek rakımlı köy ve yaylara kar yağdı.

        Merkezde Mersivan, Genya ve Karçal dağları, Ardanuç'ta Geçitli ve Bilbilan yayları, Şavşat'ta da Arsiyan Yaylası ve Sahara Geçidi'nin bulunduğu alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

        Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde etkili olan kar, ağır tonajlı araçların sürücülerine zor anlar yaşattı.

        Öte yandan kentin kış turizminde en önemli merkezlerinden Atabarı Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı düştü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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