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        Camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı

        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 07.12.2023 - 14:38
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        Camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı
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        Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde de 1 camiden farklı günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan M.Y. (33), jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.Y. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandı.

        Öte yandan M.Y'nin Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki camiye girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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