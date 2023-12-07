Camilerden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli serbest bırakıldı Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Ordu ve Giresun'daki 4 camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 2, Ünye ilçesinde 1 ve Giresun'un Bulancak ilçesinde de 1 camiden farklı günlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak gözaltına alınan M.Y. (33), jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

M.Y. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol kararı uygulandı.

Öte yandan M.Y'nin Gülyalı ilçesine bağlı Turnasuyu Mahallesi'ndeki camiye girdiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.