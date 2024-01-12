Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Çaybaşı'nda küçük sanayi sitesinin yapım çalışmalarına başlandı

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde küçük sanayi sitesinin yapımı için çalışmalara başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:42 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çaybaşı'nda küçük sanayi sitesinin yapım çalışmalarına başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde küçük sanayi sitesinin yapımı için çalışmalara başlandı.

        Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, küçük sanayi sitesi yapımı için 10 dönümlük alanı hibe yöntemiyle bedelsiz olarak belediyeye kazandırdıklarını söyledi.

        Alanda hafriyat çalışmalarının yüzde 60'ının tamamlandığını anlatan Semiz, ihaleye çıkma aşamasına gelindiğini ifade etti.

        Semiz, küçük sanayi sitesi dükkanlarını çok hızlı şekilde yapmayı planladıklarını belirterek, "Düşündüğüm yöntem dükkan karşılığı ihaleye çıkmamak. Belki gücümüzün yeteceği kadar bir ekonomik tablo ve finans oluşturulabilirse tamamen belediyemiz üzerinden yapmayı planlıyoruz." dedi.

        Tek cadde pozisyonundaki bir ilçenin merkezini rahatlatmak gerektiğini aktaran Semiz, şunları kaydetti:

        "Sanayi işletmelerini şehrin içinden alıp ayrı bir konfor alanına taşıyacağız. Sanayi sitesine uygun esnaflarımızı oraya davet edeceğiz. Bankamatik veya temsilcilikleri gibi başka yapılar da oraya kondurulacak. Orası bir kompleks haline dönecek. Ayrıca sanayi sitesinde olan esnaflara da teşvik ve destekler oluyor. Odalardan alınabilecek, Bakanlık üzerinden alınan destekler oluyor. Bu desteklerden yararlanmaları için de bir altyapı olacak."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        CANLI | Özbek'ten flaş açıklamalar!
        BankAVM!
        BankAVM!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Bakan Özhaseki'den 1 bölgemiz için kar uyarısı!
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Ayasofya'da yeni düzenleme başlıyor
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam

        Benzer Haberler

        Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ordu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
        Ünye'de üreticiler hibe desteği konusunda bilgilendirildi
        Ünye'de üreticiler hibe desteği konusunda bilgilendirildi
        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi
        Ünye'de serviks kanseri farkındalık semineri gerçekleştirildi
        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu
        Enver Yılmaz, İYİ Parti'nin Ordu adayı oldu
        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Başkan Öztürk'ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı