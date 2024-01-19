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        Ordu'da elinde çay bardağıyla motosiklet kullanan sürücüye para cezası

        Ordu'nun Altınordu ilçesinde elindeki çay bardağıyla trafikte motosiklet kullanan sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.01.2024 - 12:22
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        Ordu'da elinde çay bardağıyla motosiklet kullanan sürücüye para cezası
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        Ordu'nun Altınordu ilçesinde elindeki çay bardağıyla trafikte motosiklet kullanan sürücüye 690 lira ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bülent Ecevit Bulvarı'ndan Samsun istikametine yapılan sabit uygulama esnasında bir motosiklet sürücüsünün elinde bardak olduğunu fark etti.

        Durdurdukları motosikletin sürücüsü A.Z'nin elindeki bardakta da çay bulunduğunu gören ekipler, 690 lira ceza kesti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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