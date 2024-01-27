Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Gezmek için geldiği Ordu'da soğuk havaya rağmen denize girdi

        Ordu'nun Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen denizde yüzdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 16:34 Güncelleme: 27.01.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gezmek için geldiği Ordu'da soğuk havaya rağmen denize girdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesine gezmeye gelen Cemal Gümüş, soğuk havaya rağmen denizde yüzdü.

        İstanbul'da özel bir firmada çalışan Dr. Gümüş, hava sıcaklığının 9 derece olduğu ilçede denize girerek yaklaşık yarım saat yüzdü.

        Çevredekilerin ilgiyle izlediği Gümüş, İstanbul'da yaz kış demeden denize girdiğini belirterek, "Yüzmek iyi geliyor, soğuk su insanı çok rahatlatıyor." dedi.

        Gümüş, 2017'den beri çeşitli yüzme organizasyonlarına katıldığını ifade ederek, "Yarıştan ziyade hobi amaçlı yüzüyoruz, finali görmek bize yetiyor." diye konuştu.

        Bu aylarda denize girdiğini görenlerin şaşırdığını anlatan Gümüş, dışarıdan bakıldığında ilginç karşılandığını ama kendisi için keyifli olduğunu sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        AK Parti İzmir ilçe belediye başkan adayları açıkladı
        Beyin kanaması geçirdi
        Beyin kanaması geçirdi
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Hem korkuttu hem gülümsetti! O anlar kamerada!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Dul ve yetimlerin ek zam farkı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Katil de maktul de 16 yaşında! Öldüren şaka!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Doncic, NBA efsaneleri arasına girdi!
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Partilerin pusuladaki yerleri belli oldu
        Evlada acı veda
        Evlada acı veda
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Ayşegül'ü öldürme nedeni belli oldu! Katil aranıyor!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Çağlar Söyüncü, İstanbul'da!
        Yükselişe geçti
        Yükselişe geçti
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        Komşuları yaşlı çiftten haber alamadı! Büyük acı!
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        ABD Senatosu'ndan, F16 satışına yeşil ışık
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        Trump, 83 milyon dolar tazminat ödeyecek
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        1 yaşındaki bebeğe yapay bağırsak
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        "Yasa dışı bahis ve kumar siteleriyle mücadeleye devam edilecek"
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Ordu'da otobüs ile çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını...
        Efeler Ligi'nde Akkuş Belediyespor, Ziraat Bankkart maçının hazırlıklarını...
        Ordu'da iki kız kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantayı işletiyor
        Ordu'da iki kız kardeş babalarının desteğiyle açtıkları lokantayı işletiyor
        Kavşakta taksinin çarptığı 2 kadından 1'i öldü
        Kavşakta taksinin çarptığı 2 kadından 1'i öldü
        Ordu'da 1 ton fındık hırsızlığına tutuklama
        Ordu'da 1 ton fındık hırsızlığına tutuklama
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Mesleki Eğitim Sektör Buluşması'nd...
        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Şamlıoğlu, Mesleki Eğitim Sektör Buluşması'nd...