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        Ordu'da evde çıkan yangında görme engelli kişi hayatını kaybetti

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde evde çıkan yangında görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2024 - 10:55 Güncelleme: 29.01.2024 - 10:55
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        Ordu'da evde çıkan yangında görme engelli kişi hayatını kaybetti
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        Ordu'nun Gölköy ilçesinde evde çıkan yangında görme engelli kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Karagöz Mahallesi'nde, Mevlide Karabulut ile görme engelli oğlu Ramazan Karabulut'un yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Kısa sürede büyüyen yangın sırasında anne Karabulut dışarı çıkmayı başardı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

        Eve giren ekipler, Ramazan Karabulut'un (55) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Karabulut'un cesedi, otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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