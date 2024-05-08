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        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi

        Ordu'da jandarma ve polis tarafından trafik güvenliğine yönelik uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 08.05.2024 - 16:09
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        Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi
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        Ordu'da jandarma ve polis tarafından trafik güvenliğine yönelik uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ceren Özdemir Meydanı'nda program organize edildi.

        Jandarma ve polis ekipleri, stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

        Motosiklete bindirilen çocuklara hikaye ve boyama kitabı, dedektif kimlik kartı ile balon verildi.

        Alkol gözlüğü kullanarak boş kaleye gol atmaya çalışan vatandaşlara, sürücülerde alkolün etkisi uygulamalı olarak anlatıldı.

        Köpek unsurları tarafından itaat ve arama gösterileri de gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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