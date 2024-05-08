Ordu'da jandarma ve polis, trafik güvenliği için vatandaşları bilgilendirdi

Köpek unsurları tarafından itaat ve arama gösterileri de gerçekleştirildi.

Motosiklete bindirilen çocuklara hikaye ve boyama kitabı, dedektif kimlik kartı ile balon verildi.

Jandarma ve polis ekipleri, stantlarda vatandaşları trafik kuralları konusunda bilgilendirdi. Birimlerde kullanılan araç gereç ve malzemeler tanıtıldı, broşür dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla Ceren Özdemir Meydanı'nda program organize edildi.

Ordu'da jandarma ve polis tarafından trafik güvenliğine yönelik uygulamalı bilgilendirme yapıldı.

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