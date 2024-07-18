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        Ordu'da Haznedaroğlu Konağı restore edilecek

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde bulunan tarihi Haznedaroğlu Konağı'nı restore edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 12:36 Güncelleme: 18.07.2024 - 12:36
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        Ordu'da Haznedaroğlu Konağı restore edilecek
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        Ordu Büyükşehir Belediyesi, Fatsa ilçesinde bulunan tarihi Haznedaroğlu Konağı'nı restore edecek.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konağın, Bolaman Mahallesi'nde kentsel ve arkeolojik sit alanı sınırları içinde kalan ve 18'inci yüzyılda Bolaman Kalesi kalıntılarının üzerine inşa edildiği belirtildi.

        Kent müzesi olarak kullanılmak üzere Ordu Üniversitesi ile imzalanan protokol gereğince 12 yıllığına Büyükşehir Belediyesine tahsis edilen ve son dönem Türk mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan konağın ihalesinin ardından restore edilerek geleceğe taşınacağı vurgulanan açıklamada, Kademoğlu Konağı olarak da bilinen ve mahallede yer alan kale kalıntısı üzerine inşa edilen Haznedaroğlu Konağı'nın zemin katını oluşturan kalenin Cenevizlilerden kaldığının düşünüldüğü kaydedildi.

        Açıklamada, son dönem Türk konut mimarisinin bütün özelliklerini bünyesinde taşıyan tarihi konağın dikdörtgen bir plana sahip, zemin üzeri iki kattan oluştuğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

        "Güneydoğu cephesinde yapıya bitişik vaziyette bir şapel yer alan konak, yapının geçmişinin 18'inci yüzyıla kadar uzandığını kanıtlar nitelik taşıyor. Karadeniz kıyısındaki doğal güzelliklerin içinde yer alan Bolaman Kalesi, Bizans döneminde temeli atılarak gözetleme ve karakol görevini yürütmek üzere inşa edildi. Kesme taşlardan oluşan kalenin kalıntıları üzerine ise 18'inci yüzyılda ahşap konak yapıldı. Çift cumbalı olan ve bölgenin mimari özelliğini yansıtan konak, Kültür ve Turizm Bakanlığınca aslına uygun onarıldı."

        Bir süre restoran olarak hizmet veren Haznedaroğlu Konağı'nın son olarak tarihi ve turistik açıdan kent müzesi haline getirilmesi için çalışmalara başlandığı belirtilen açıklamada, "Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilecek olan tarihi konak, Kent Müzesi olarak hizmet verecek. Restorasyon ve teşhir tanzim projeleri Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan Haznedaroğlu Konağı'nın yakın zamanda ihalesi yapılarak restorasyonuna başlanılacak." ifadeleri kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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