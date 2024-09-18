Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi

        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 22:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ordu'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

        Eskikızılcakese Mahallesi Ünye Devlet Sahil Yolu üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan M.S'ye (68), Y.E.A. (29) yönetimindeki 34 DMU 001 plakalı hafif ticari araç çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

        M.S'nin cesedi, Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        İsrail'den Lübnan'a ikinci saldırı: Birçok cihaz patladı!
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Patlatılan telsizlerle ilgili ne biliniyor?
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlk 4 madde ile ilgili tartışma yoktur
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        Dursun Özbek'ten Karaoğlan tepkisi!
        'Savaşta yeni aşama'
        'Savaşta yeni aşama'
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        "Sorumluları göreve davet ediyoruz"
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        İşte obruk tehlikesi altındaki iller!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Kazayı ilk kez anlattı
        Kazayı ilk kez anlattı
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        "Hayalini kurduğum oyuncularla oynuyorum"
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Jackpot'taki sahne Lübnan'da yaşandı
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Meta, silinen WhatsApp mesajlarını gönderecek mi? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Narin'in boynundaki kanama dikkat çekti! İşte 'Histopatoloji' raporu!
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Damacana mı ucuz internet mi?
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Okullarda telefon yasağı genişliyor
        Gio'nun değişmezleri!
        Gio'nun değişmezleri!
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        Hizbullah'ın çağrı cihazları nasıl patlatıldı?
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!
        İtalya'da gündem Kenan Yıldız!

        Benzer Haberler

        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)- Ye...
        'Dur' ihtarına uymayan motosikletlinin çarptığı astsubay şehit oldu (2)- Ye...
        GÜNCELLEME - Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma pers...
        GÜNCELLEME - Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma pers...
        Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit o...
        Ordu'da kontrol noktasında motosikletin çarptığı jandarma personeli şehit o...
        Görevi sırasında motosiklet çarpan jandarma astsubay şehit oldu
        Görevi sırasında motosiklet çarpan jandarma astsubay şehit oldu
        Ordu'da başına yorgun mermi isabet eden kişinin tedavisi sürüyor
        Ordu'da başına yorgun mermi isabet eden kişinin tedavisi sürüyor
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı
        Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı yapıldı