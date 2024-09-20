Ünye Kadın Spor Kulübü, Fenerbahçe maçında galibiyet hedefliyor

Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında 22 Eylül Pazar günü sahalarında Fenerbahçe Petrol Ofisi ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Benli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin futbol branşında ilk defa Ünye'ye geleceğini belirterek "Bu hem kulübümüz açısından hem de Ünye'nin sportif tarihi açısından önemli bir müsabaka. Bu müsabakaya takım olarak iyi hazırlandık. İnşallah seyircilerimizin de desteğiyle güzel bir futbolla bu haftayı da sorunsuz bir şekilde kapatacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Teknik direktör Volkan Bozkurt ise Fenerbahçe maçına hazır olduklarını dile getirdi.

Deniz Benli, Ünye'nin kadın futbolunda iyi bir taraftara sahip olduğuna işaret ederek, "Bu haftaki maçımızda da özellikle kadın futbolunda bir rekor kırmayı hedefliyoruz. Bu hafta 10 bin seyirci kapasitesine ulaşmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Rakiplerinin tamamının büyük bütçelere sahip, kurumsal yapıları oluşmuş, Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olmuş takımlar olduğunu anlatan Benli, "Bizim hedefimiz ligde kalıcı olmak." dedi.

Karşılaşmayı kazanmak için her şeyi yapacaklarını vurgulayan Bozkurt, moral ve motivasyonlarının üst seviyede olduğunu aktardı.

Takım kaptanı Aleyna Meral de rakibe saygılarının sonsuz olduğunu ama işin içine futbol ve mücadele girdiği zaman takıma isim olarak değil, rakip olarak baktıklarını söyledi.

Takım arkadaşlarının inancının tam olduğunu anlatan Aleyna Meral, "Zaten lige galibiyetle başladık. Bunun özgüveni var. Takımdaki adaptasyon sürecini de hemen hemen tamamladık. Bunu da sahaya yansıtacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.