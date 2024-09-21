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        Ordu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 16:32 Güncelleme: 21.09.2024 - 16:32
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        Ordu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde bir kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçenin Liseler Mahallesi Santral Sokak'ta esnaf İdris Ç. ve Uğur Y. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Uğur Y, İdris Ç'yi bıçakla yaraladı.

        Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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