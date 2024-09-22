Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2024 - 17:11 Güncelleme: 22.09.2024 - 17:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 5-0 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'nda oynanan müsabakanın 2. dakikasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, Yağmur Uraz'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

        Yağmur Uraz, 28. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak farkı 2'ye çıkardı: 0-2.

        İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan sarı-lacivertli ekip, 48. dakikada Ece Türkoğlu'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı.

        Fenerbahçe Petrol Ofisi, 55. dakikada Fredrica Torudzor'un kendi kalesine attığı golle farkı 4'e yükseltti: 0-4.

        Maçın skorunu belirleyen gol, 83. dakikada Zeynep Kerimoğlu'ndan geldi. Fenerbahçe Petrol Ofisi, karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı.

        Müsabakayı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hasan Fahri Alparslan, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve taraftarlar izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Babasını parçalara ayırıp kayıp ihbarında bulundu!
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Site içerisinde otomobilin altında kalan çocuk "asli kusurlu" bulundu
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Eski sevgililerin 'hediye' kavgası: 140 bin lirayı icra yoluyla aldı
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Çalıştığı iş yerini soymak için kaza yaptı!
        Metin Arolat'a ilk veda
        Metin Arolat'a ilk veda
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        Sel tehlikesi sürüyor! Çarşambaya kadar dikkat!
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        İstanbul'da kaçak kat üstüne kaçak kat
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        Pençe Kilit şehidinin yakınları cenaze yolunda kaza geçirdi: 2 ölü, 4 yaralı
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        İşte G.Saray'ın başarısının sırrı!
        "Ölümü yakıştıramadım"
        "Ölümü yakıştıramadım"
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Elmalı turta nasıl ikonik bir Amerikan tatlısı haline geldi?
        Dış basında derbi yankıları!
        Dış basında derbi yankıları!
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        İsrail'in Lübnan'a saldırıları sürüyor! Can kaybı artıyor
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Operatör zamları Meclis gündeminde
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Hangi çay daha sağlıklı? Siyah mı, yeşil mi?
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Destici'den GSM operatörlerinin fahiş zamlarına tepki: Kabul edilebilir değil
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Beşiktaş 3 puan peşinde!
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Okullar açıldı, hastalık sezonu başladı
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Alacakaranlık serisi hakkında 10 ilginç detay!
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film
        Yılın son 3 ayında merakla beklenen 10 film

        Benzer Haberler

        Ordu'da dolmuş durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ordu'da dolmuş durağına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 2 kişi tutuklandı
        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da polis memurunun yaralandığı olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Ordu'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı
        Torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı
        Torununa cezai işlem uygulayan polisi sandalyeyle yaraladı
        Ünye'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı
        Ünye'de motosikletin çarptığı kişi yaralandı