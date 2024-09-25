GÜNCELLEME - Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü tutuklandı

Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Geçen hafta meydana gelen olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.T. (27), tedavisi sonrası jandarmaya götürüldü.

A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

A.T'nin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.