GÜNCELLEME - Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü tutuklandı
Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı.
Geçen hafta meydana gelen olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.T. (27), tedavisi sonrası jandarmaya götürüldü.
A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.
Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
A.T'nin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.
- Olay
Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında A.T. idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a çarpmıştı.
Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü A.T gözaltına alınmıştı.
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