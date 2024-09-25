Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        GÜNCELLEME - Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü tutuklandı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 11:08 Güncelleme: 25.09.2024 - 11:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'a (27) çarparak şehit olmasına yol açan motosiklet sürücüsü tutuklandı.

        Geçen hafta meydana gelen olayın ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.T. (27), tedavisi sonrası jandarmaya götürüldü.

        A.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarıldı.

        Jandarma ekiplerinin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        A.T'nin daha önce ehliyetsiz araç kullanmak ve kontrol noktalarından kaçma nedeniyle 20'den fazla trafik cezası olduğu, alkol ve uyuşturucu kullanmaktan dolayı da ceza aldığı öğrenildi.

        - Olay

        Gülyalı İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca 18 Eylül'de Ordu-Giresun kara yolu Divane Camisi mevkisinde yapılan yol emniyeti kontrol devriyesi sırasında A.T. idaresindeki 07 GU 227 plakalı motosiklet durdurulmak istenmişti. Durmayan motosiklet sürücüsü yol kenarında bulunan Jandarma Astsubay Çavuş Çangır'a çarpmıştı.

        Ağır yaralanan Çangır, kaldırıldığı hastanede şehit olmuş, sürücü A.T gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        Kiracıya kadın kıyafeti giydirip işkence ettiler!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        22 kez ceza yazılan motosikletle astsubayı şehit etti!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Mourinho: Bana saygısızlık yapıldı!
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Uçurumda cesedi bulunmuştu: Eski imamı öldürüp kaza süsü vermişler
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Cerrahpaşa Acil Servis’te son bir ayda iki vaka! Karaciğer nakline bile götürebilir
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Sıfır araç aldı hayatının şokunu yaşadı: "Alalı bir hafta olmadı, nefret ettim"
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        Fenomenlere 8 ayda 89 milyon lira ceza
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        İşte Okan Buruk'un PAOK 11'i!
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        OECD'den Türkiye için büyüme tahmini
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        İsrail'den Lübnan'a yoğun saldırı!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a tepki!
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Emeklilikte gözler telafi yasasında
        Süper yatta süper tatil
        Süper yatta süper tatil
        'Rüya Takımı' yürüdü
        'Rüya Takımı' yürüdü
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Mani bahşişleriyle 2 bin 500 fidan dikti!
        Bir Çin atasözü der ki...
        Bir Çin atasözü der ki...
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Cinayetin ardından bağırdı: Polis çağırın beni alsın!
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Gelirler enflasyon üzerinde arttı
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Z kuşağı haberi TikTok’tan alıyor
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?

        Benzer Haberler

        Ordu'da astsubayı şehit eden sürücü, defalarca kontrol noktasından kaçmış
        Ordu'da astsubayı şehit eden sürücü, defalarca kontrol noktasından kaçmış
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü adliyede
        Ordu'da jandarma personelini şehit eden motosiklet sürücüsü adliyede
        Uyum haftasında okul bahçesinde Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen:...
        Uyum haftasında okul bahçesinde Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen:...
        Uyum naftasında okul bahçesinde Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen:...
        Uyum naftasında okul bahçesinde Miray'ı ezerek ölümüne neden olan öğretmen:...
        Ordu'da trafik kazasında öğrencinin ölümüne ilişkin tutuklanan öğretmenin y...
        Ordu'da trafik kazasında öğrencinin ölümüne ilişkin tutuklanan öğretmenin y...
        Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu
        Ordu'da belediye başkan yardımcısının evi, yangında kül oldu