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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da partisinin kongresine katıldı

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 17:00 Güncelleme: 29.09.2024 - 17:00
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Ordu'da partisinin kongresine katıldı
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        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ordu'da partisinin 2. olağan kongresine katıldı.

        Partisinin il başkanlığında gerçekleştirilen kongrede konuşan Özdağ, Zafer Partisinin bundan sonra Ordu ve ilçelerinde büyük bir atılım içerisinde olacağını söyledi.

        Fındığa zarar veren kahverengi kokarcaya değinen Özdağ, "Bu sene gerekli mücadele yapılmadığı için kokarca adı verilen bir böceğin bütün Karadeniz sahili boyunca ama ağırlıklı olarak Ordu ve Giresun'da 300 rakımın altındaki alanlarda fındık üretimini adeta mahvettiğini net bir şekilde görüyoruz." dedi.

        Özdağ, gelecek yıl kokarca zararlısıyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını isteyerek, şöyle konuştu:

        "Fındık üreticisi maalesef kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Kokarca zararlısı sadece fındığa değil, her türlü ağaca musallat olabilecek yapıda bir böcektir. Bunun Gürcistan'dan nasıl geldiğine dair ciddi spekülasyonlar var. Araştırılması gerekiyor. Ancak küresel ısınmanın sonuçlarına dair bilim çevrelerinin de açıklamalarının olduğunu görüyoruz."

        İktidar olmaları halinde sığınmacıları ülkelerine göndereceklerini, enflasyonu, ev fiyatlarını düşüreceklerini ifade eden Özdağ, ayrıca uyuşturucu ve sanal kumara karşı tarihin en büyük mücadelesini başlatacaklarını kaydetti.

        Ümit Özdağ, konuşmasının ardından partiye üye olanlara rozetlerini taktı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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