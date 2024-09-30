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        Ordu'da motosikletin tabelaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 15:04 Güncelleme: 30.09.2024 - 15:04
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        Ordu'da motosikletin tabelaya çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Ordu'nun Ünye ilçesinde motosikletin tabelaya çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Burak Yılmaz'ın kullandığı 28 ACR 908 plakalı motosiklet, Ünye Devlet Sahil Yolu Gölevi Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki tabelaya çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan motosikletteki Muhammet Kenet ise ilk müdahalenin ardından ilçedeki özel hastaneye kaldırıldı.

        Kenet'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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