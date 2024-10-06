Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 15:50 Güncelleme: 06.10.2024 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.

        Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.

        Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.

        Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.

        Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

        Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        2 kişinin öldüğü elektrik faciasında yeni rapor!
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        Nişantaşı'nda iki gece üst üste silahlı saldırı
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        "Vatandaşlar farkında olmadan suça bulaşıyor"
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Ordu'da iş yeri kurşunlandı
        Ordu'da iş yeri kurşunlandı
        Hastanede temizlik görevlisi kadını bıçaklayan güvenlikçinin ifadesi ortaya...
        Hastanede temizlik görevlisi kadını bıçaklayan güvenlikçinin ifadesi ortaya...
        Hastanede temizlik personeli ve yakınını bıçaklayan güvenlik görevlisi tutu...
        Hastanede temizlik personeli ve yakınını bıçaklayan güvenlik görevlisi tutu...
        Ordu'da silahla yaralama olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da silahla yaralama olayına ilişkin 3 kişi tutuklandı
        Ordu'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Ordu'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
        Hastanede güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadın ve yakınını bıçaklad...
        Hastanede güvenlik görevlisi, temizlik personeli kadın ve yakınını bıçaklad...