Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin beşinci haftasında Beşiktaş JK United Payment, deplasmanda Ünye Kadın Spor Kulübü'nü 2-1 yendi.
Ünye Şehir Stadı'ndaki müsabakanın ilk yarısı, golsüz beraberlikle tamamlandı.
Maçın ikinci yarısında Beşiktaş JK United Payment 51. dakikada Başak Gündoğdu'nun attığı golle 1-0 öne geçti. 76. dakikada Lara Antunes Pintassilgo'nun golüyle konuk ekip farkı 2'ye çıkardı.
Ünye Kadın Spor Kulübü'nün tek golü, 90+5. dakikada Sude Nur Arpacı'dan geldi.
Beşiktaş JK United Payment, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Maçı, Ünye Kadın Spor Kulübü Başkanı Deniz Benli ve çok sayıda taraftar izledi.
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