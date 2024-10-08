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        Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

        Ordu'da, seyir halindeki kamyondan savrulan tomruğun üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 21:43 Güncelleme: 08.10.2024 - 21:43
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        Ordu'da üzerine tomruk düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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        Ordu'da, seyir halindeki kamyondan savrulan tomruğun üzerine düştüğü otomobilin sürücüsü öldü.

        Fatsa ilçesine bağlı Düğünlük Mahallesi mevkisinde, D.S. yönetimindeki 60 NP 388 plakalı kamyonun kasasındaki tomruklar yola savruldu.

        Bu sırada bazı tomruklar, karşı yönden gelen Yusuf Dikme'nin kullandığı 52 EY 155 plakalı otomobilin üzerine düştü.

        Otomobil sürücüsü Dikme olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü D.S. gözaltına alındı.

        Öte yandan yola düşen tomrukların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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