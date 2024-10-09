Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 BKP 686 plakalı otomobil ile M.A.Ö. idaresindeki 52 EM 773 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile 52 EM 773 plakalı otomobildeki M.B, E.T. ve Z.S. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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