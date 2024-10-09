Ordu'da otomobillerin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

Kazada, sürücüler ile 52 EM 773 plakalı otomobildeki M.B, E.T. ve Z.S. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.A. yönetimindeki 06 BKP 686 plakalı otomobil ile M.A.Ö. idaresindeki 52 EM 773 plakalı otomobil, Ünye Devlet Sahil Yolu Fevzi Çakmak Mahallesi'nde çarpıştı.

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