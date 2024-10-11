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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 22:29 Güncelleme: 11.10.2024 - 22:29
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        Ordu'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        A.K. (55) yönetimindeki 61 AHV 647 plakalı otomobil, Bolaman Mahallesi'nde yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Nazife Karaca'ya (59) çarptı.

        Ağır yaralanan Karaca, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

        Jandarma ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

        Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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