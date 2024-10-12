Ordu'da çatı tamiri sırasında iki daire yandı
Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesinde çatı tamir edilirken çıkan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi.
Kaledere Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında tamir sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Şevket ve Sami Bakırcı kardeşlere ait dairelere sıçradı.
Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çatı ve söz konusu dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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