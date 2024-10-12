Ordu'da çatı tamiri sırasında iki daire yandı

Çatı ve söz konusu dairelerin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çatının yanı sıra iki daireyi de saran yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangını fark ederek binayı boşaltan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, zabıta ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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