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        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limanlara sığındı

        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 13:13 Güncelleme: 17.10.2024 - 13:24
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        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limanlara sığındı
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        Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

        Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

        Teknelerini limanlarda bekleten balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden denize açılacak.

        Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, Karadeniz genelinde denizin avlanmak için müsait olmadığını belirterek, bu nedenle balıkçıların limanlara dönerek burada beklemeye başladığını söyledi.

        Limana gelen balıkçıların yırtılan ağlarını tamir etme olanağı bulduğunu ifade eden Karadeniz, birkaç gün daha avlanmanın mümkün görünmediğini belirtti.

        Karadeniz, bu durumun balık fiyatlarına da yansıyacağını, az da olsa balık fiyatlarında artış görülebileceğini kaydetti.

        Öte yandan Ordu'da tezgahlarda palamudun tanesi 120 liradan alıcı buluyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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