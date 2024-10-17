Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri limanlara sığındı

Ordu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçılar ava çıkamadı.

Sağanağın etkili olduğu kentte, denizde büyük dalgalar oluşması üzerine erken saatlerde av için açılan balıkçı tekneleri Kumbaşı ve Kışlaönü Limanlarına döndü.

Teknelerini limanlarda bekleten balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle yeniden denize açılacak.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine, Karadeniz genelinde denizin avlanmak için müsait olmadığını belirterek, bu nedenle balıkçıların limanlara dönerek burada beklemeye başladığını söyledi.