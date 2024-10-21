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        Ordu'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı

        Karadeniz'de olumsuz hava şartlarından dolayı balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 12:29 Güncelleme: 21.10.2024 - 12:35
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        Ordu'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı
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        Karadeniz'de olumsuz hava şartlarından dolayı balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

        Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

        Havanın elverişli olmamasının balıkçıların denize açılmasını etkilediğini kaydeden Karadeniz, son bir haftadır balıkçıların denize açılamadığını ve bu nedenle av yapılamadığını ifade etti.

        Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balıkların satış fiyatının etkilendiğine işaret eden Karadeniz, tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığına dikkati çekti.

        Şu anda palamudun tane fiyatının 150 liradan satışa sunulduğunun bilgisini veren Karadeniz, barbun 350, istavrit 150, çinekopun ise kilogramının 350 liradan satışta olduğunu aktardı.

        Ünal Karadeniz, bölgede havaların düzelmesiyle yeniden avcılığın başlayacağını, ilerleyen günlerde balık fiyatlarının eski rakamlara geri döneceğini sözlerine ekledi.

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