Ordu'da olumsuz hava koşulları balık fiyatlarını artırdı

Karadeniz'de olumsuz hava şartlarından dolayı balıkçıların denize açılamaması tezgahlardaki balık fiyatlarına olumsuz yansıdı.

Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ünal Karadeniz, AA muhabirine olumsuz hava şartları nedeniyle balık fiyatlarında artış yaşandığını dile getirdi.

Havanın elverişli olmamasının balıkçıların denize açılmasını etkilediğini kaydeden Karadeniz, son bir haftadır balıkçıların denize açılamadığını ve bu nedenle av yapılamadığını ifade etti.

Balıkçıların denize açılamaması nedeniyle balıkların satış fiyatının etkilendiğine işaret eden Karadeniz, tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatlarının neredeyse ikiye katlandığına dikkati çekti.