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        Ordu'da sağanak etkili oldu

        Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 21:26 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:31
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        Ordu'da sağanak etkili oldu
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        Ordu'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kentte zaman zaman etkili olan sağanak sonucu Altınordu, Perşembe, Fatsa ve Ünye ilçelerinde bazı yol ve caddelerde su birikintileri oluştu.

        Şiddetli yağış, bazı mahalle yolları ile tarım arazilerinde hasara yol açtı.

        Perşembe ilçesine bağlı Kaleyaka Mahallesi'ndeki Yumrutaş Sokak'ta tek katlı evin istinat duvarı yıkıldı.

        Perşembe Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Perşembe Belediye Başkanı Cihat Albayrak ile AFAD yetkilileri bölgede inceleme yaptı.

        Yapılan inceleme sonrası heyelan riski nedeniyle tedbir amaçlı evin tahliyesine karar verildi.

        Perşembe Belediye Başkanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçenin iki gündür yoğun yağış aldığını belirterek, "Evi tahliye edilen ailemizin tekrar güvenli bir şekilde evlerinde ikamet etmelerini sağlayacak çalışmaları en kısa zamanda gerçekleştireceğiz." ifadesini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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